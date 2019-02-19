АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо Земли и столкнётся со звездой Сириус А

Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо Земли и столкнётся со звездой Сириус А, предположительно, уничтожив её. Космическое событие в виде затмения произойдёт в 5:30 утра по Гринвичу, как сообщили ученые.
Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо Земли и столкнётся со звездой Сириус А

Сотрудники Международной ассоциации по синхронизации окклюзии выяснили, что массивный астероид Jurgenstock 4388 летит в сторону двойной звёздной системы Сириус А. Диаметр космического тела составляет больше 5 километров. Астроном Дэвид Данхэм считает, что параметры астероида могут варьироваться в большую или меньшую сторону.

Рассмотреть неправильную его форму и определить размер учёные смогут в скором времени, когда произойдёт столкновение с Сириусом А. Хотя объект достаточно массивен и опасен, Земле он не угрожает, и пройдёт мимо. Однако удар Jurgenstock 4388 может полностью уничтожить самую яркую звезду.

После столкновения Сириус А на короткое время станет полностью невидима для приборов. Неизвестно, исчезнет ли звезда после космической катастрофы полностью или будет лишь задета астероидом. Учёные планируют активно вести наблюдение за Jurgenstock 4388.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На тестах в ярком камуфляже замечен
Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо
Ольга Бузова призналась, что набрала
«Завидовская Поляна» – 15 соток в
В Совфеде хотят обязать крупные
Жители Курил не желают передавать
В Android кнопку «назад» могут заменить
На съемках шоу «Три аккорда» Максим
Эксперты назвали интересные авто,
Светлана Бондарчук устроила фотосессию
Беременная Меган Маркл тайно посетила
Звезда «Дом-2» Рита Агибалова сообщила
Австралийский путешественник назвал
Более 50% кредитов в 2018 году получили
Минкомсвязь РФ предлагает оборудовать
Провидец из США Аристилл озвучил точную
Эксперты назвали 20 самых лучших
Алла Пугачева с супругом и Надежда
Ученые исследуют в Карелии поселение
Анна Чиповская довела до слез Алексея
Екатерина Климова встретилась с
Полицейские из Австралии показали на
Блогер Татьяна Гартман решила указать
Из-за угрозы взрыва в Москве
Жительница Великобритании нашла в поле
Алла Пугачева не умеет кататься на
Юрий Лоза раскрыл секрет популярности
Бывший ухажер Бузовой Роман Гриценко
The National Interest дал оценку
Тарзан трогательно поздравил сына с
Просмотреть все новости