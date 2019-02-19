Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо Земли и столкнётся со звездой Сириус А





Сотрудники Международной ассоциации по синхронизации окклюзии выяснили, что массивный астероид Jurgenstock 4388 летит в сторону двойной звёздной системы Сириус А. Диаметр космического тела составляет больше 5 километров. Астроном Дэвид Данхэм считает, что параметры астероида могут варьироваться в большую или меньшую сторону.Рассмотреть неправильную его форму и определить размер учёные смогут в скором времени, когда произойдёт столкновение с Сириусом А. Хотя объект достаточно массивен и опасен, Земле он не угрожает, и пройдёт мимо. Однако удар Jurgenstock 4388 может полностью уничтожить самую яркую звезду.После столкновения Сириус А на короткое время станет полностью невидима для приборов. Неизвестно, исчезнет ли звезда после космической катастрофы полностью или будет лишь задета астероидом. Учёные планируют активно вести наблюдение за Jurgenstock 4388.