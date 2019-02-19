Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо Земли и столкнётся со звездой Сириус А
Астероид Jurgenstock 4388 пролетит мимо Земли и столкнётся со звездой Сириус А, предположительно, уничтожив её. Космическое событие в виде затмения произойдёт в 5:30 утра по Гринвичу, как сообщили ученые.
Сотрудники Международной ассоциации по синхронизации окклюзии выяснили, что массивный астероид Jurgenstock 4388 летит в сторону двойной звёздной системы Сириус А. Диаметр космического тела составляет больше 5 километров. Астроном Дэвид Данхэм считает, что параметры астероида могут варьироваться в большую или меньшую сторону.
Рассмотреть неправильную его форму и определить размер учёные смогут в скором времени, когда произойдёт столкновение с Сириусом А. Хотя объект достаточно массивен и опасен, Земле он не угрожает, и пройдёт мимо. Однако удар Jurgenstock 4388 может полностью уничтожить самую яркую звезду.
После столкновения Сириус А на короткое время станет полностью невидима для приборов. Неизвестно, исчезнет ли звезда после космической катастрофы полностью или будет лишь задета астероидом. Учёные планируют активно вести наблюдение за Jurgenstock 4388.
Сотрудники Международной ассоциации по синхронизации окклюзии выяснили, что массивный астероид Jurgenstock 4388 летит в сторону двойной звёздной системы Сириус А. Диаметр космического тела составляет больше 5 километров. Астроном Дэвид Данхэм считает, что параметры астероида могут варьироваться в большую или меньшую сторону.
Рассмотреть неправильную его форму и определить размер учёные смогут в скором времени, когда произойдёт столкновение с Сириусом А. Хотя объект достаточно массивен и опасен, Земле он не угрожает, и пройдёт мимо. Однако удар Jurgenstock 4388 может полностью уничтожить самую яркую звезду.
После столкновения Сириус А на короткое время станет полностью невидима для приборов. Неизвестно, исчезнет ли звезда после космической катастрофы полностью или будет лишь задета астероидом. Учёные планируют активно вести наблюдение за Jurgenstock 4388.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:24