«Роскосмос» отправит туристов в полет по маршруту Гагарина





О такой идее сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Он считает, что такой туризм сможет принести очень большой доход. Он отмечает, что полет будет сокращен , однако «гагаринского» маршрута все же будут придерживаться. Также глава «Роскосмоса» сообщает, что такая программа позволит сократить время на подготовку к космическому путешествию.Известно, что контракт между корпорацией и компанией Space Adventures рассчитан на реализацию задуманного до 2021 года. Однако точная дата, когда проект вступит в силу, не сообщается. Рогозин сообщил, что полет космонавтов-новичков станет первым за десять лет на Международной космической станции. Эксперты посчитали, что такая программа сможет приносить компании суммы в несколько сотен долларов в год.