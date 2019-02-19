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«Роскосмос» отправит туристов в полет по маршруту Гагарина

«Роскосмос» создал специальную программу для космических туристов. Они смогут облететь Землю по маршруту Гагарина.

«Роскосмос» отправит туристов в полет по маршруту Гагарина

О такой идее сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Он считает, что такой туризм сможет принести очень большой доход. Он отмечает, что полет будет сокращен , однако «гагаринского» маршрута все же будут придерживаться. Также глава «Роскосмоса» сообщает, что такая программа позволит сократить время на подготовку к космическому путешествию.

Известно, что контракт между корпорацией и компанией Space Adventures рассчитан на реализацию задуманного до 2021 года. Однако точная дата, когда проект вступит в силу, не сообщается. Рогозин сообщил, что полет космонавтов-новичков станет первым за десять лет на Международной космической станции. Эксперты посчитали, что такая программа сможет приносить компании суммы в несколько сотен долларов в год.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:46

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