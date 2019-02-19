В Совфеде хотят обязать крупные супермаркеты закрываться по выходным
В Совфеде выступили с инициативой обязать работающие в России крупные супермаркеты закрываться на период выходных. По мнению экспертов, РФ следует пойти по стопам Европы.
Об инициативе рассказал представитель Совфеда Алексей Кондратьев, который настаивает на необходимости того, чтобы крупные ТЦ прекращали работу до восьми вечера. В качестве примера эксперт привел Германию, где супермаркеты не работают в течение всех выходных, возобновляя свою деятельность только с понедельника. Кондратьев подчеркнул, что ограничение должно затронуть только большие сети, в том числе магазины оптовых продаж с широким перечнем доступных товаров. Мелкие же розничные точки продолжат работу в привычном режиме, чтобы у граждан оставалась возможность приобрести продукты и товары первой необходимости.
В Минпромторге ранее, отмечает “ПолитЭксперт”, также выступили с инициативой вернуть на улицы России палатки и ларьки для торговли. В ведомстве считают, что такой шаг принесет массу преимуществ в экономическом плане.
Об инициативе рассказал представитель Совфеда Алексей Кондратьев, который настаивает на необходимости того, чтобы крупные ТЦ прекращали работу до восьми вечера. В качестве примера эксперт привел Германию, где супермаркеты не работают в течение всех выходных, возобновляя свою деятельность только с понедельника. Кондратьев подчеркнул, что ограничение должно затронуть только большие сети, в том числе магазины оптовых продаж с широким перечнем доступных товаров. Мелкие же розничные точки продолжат работу в привычном режиме, чтобы у граждан оставалась возможность приобрести продукты и товары первой необходимости.
В Минпромторге ранее, отмечает “ПолитЭксперт”, также выступили с инициативой вернуть на улицы России палатки и ларьки для торговли. В ведомстве считают, что такой шаг принесет массу преимуществ в экономическом плане.
Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16