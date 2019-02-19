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В Совфеде хотят обязать крупные супермаркеты закрываться по выходным

В Совфеде выступили с инициативой обязать работающие в России крупные супермаркеты закрываться на период выходных. По мнению экспертов, РФ следует пойти по стопам Европы.
В Совфеде хотят обязать крупные супермаркеты закрываться по выходным

Об инициативе рассказал представитель Совфеда Алексей Кондратьев, который настаивает на необходимости того, чтобы крупные ТЦ прекращали работу до восьми вечера. В качестве примера эксперт привел Германию, где супермаркеты не работают в течение всех выходных, возобновляя свою деятельность только с понедельника. Кондратьев подчеркнул, что ограничение должно затронуть только большие сети, в том числе магазины оптовых продаж с широким перечнем доступных товаров. Мелкие же розничные точки продолжат работу в привычном режиме, чтобы у граждан оставалась возможность приобрести продукты и товары первой необходимости.

В Минпромторге ранее, отмечает “ПолитЭксперт”, также выступили с инициативой вернуть на улицы России палатки и ларьки для торговли. В ведомстве считают, что такой шаг принесет массу преимуществ в экономическом плане.



 
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Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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