В Android кнопку «назад» могут заменить на взмах влево





Эксперты отмечают, что Google не стоит на месте в данном сегменте. Разработчики из сообщества XDA-Developers раскрыли предполагаемое новшество, его введут в ОС Android 10 Q, система получила улучшенную навигацию. Владельцу гаджетом не нужно будет в дальнейшем использовать кнопку «назад». Для выполнения команды достаточно будет сделать взмах в левую сторону. Технически это необходимо выполнить непосредственно над местом экрана, где находилась «домашняя кнопка». Подобное решение эксперты считают актуальным.На месте привычной кнопки находится новая плашка. Таким же образом можно обеспечить переход между приложениями при взмахе вправо.