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Эксперты назвали интересные авто, покинувшие рынок России

Эксперты назвали достойные внимания автомобили, которые больше не доступны для приобретения на рынке России. В других странах многие из этих моделей пользуются значительным спросом.
Эксперты назвали интересные авто, покинувшие рынок России

Первое место досталось кроссоверу Mazda СХ-3, продается который с 2015 года. Под капотом модели стоит бензиновый мотор, способный генерировать 150 лошадиных сил. Причиной отказа от реализации в РФ послужил высокий ценник авто. Вторая позиция у представителя среднего класса Alfa Romeo Giulia, в отечественных дилерских центрах модель отсутствует из-за “коммерческой невыгодности”. Тройку лидеров замыкает когда-то пользовавшийся спросом в России Mitsubishi ASX, однако в 2016 авто покинуло дилерские центры страны, уступив более привлекательным в плане соотношения цена/качество конкурентам.

Компактный Opel Astra демонстрировал неплохой спрос до 2014 года, затем его продажи заметно упали, поэтому модель покинула рынок России. Также в ТОП-5 вошла Honda Civic, доступная по цене 22 тысячи долларов. Именно высокая стоимость помешала авто обрести популярность.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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