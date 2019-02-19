Светлана Бондарчук устроила фотосессию рядом с гардеробной

Модель устроила себе фотосъемку возле зеркала у своей гардеробной. Она запечатлена в длинном обтягивающем платье из плотной ткани белого цвета. Талию 50-летняя знаменитость подчеркнула широким поясом в тон. В качестве обуви она выбрала лодочки на невысоком каблуке. Завершает образ «снежной королевы» пальто молочного цвета, которое Бондарчук слегка накинула на плечи.«Кто сказал, что белый цвет полнит?», - подписала публикацию звезда. Поклонники оценили фигуру модели, отметив, что она очень стройная, и ее точно не полнит никакой цвет. Кроме того, пользователи обратили внимание на чувство стиля и изысканность в выборе наряда Светланы Бондарчук.Недавно знаменитость уже демонстрировала свою спортивную форму на фотосессии в купальнике, снимками с которой поделилась на своей страничке в социальной сети.