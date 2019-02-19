Беременная Меган Маркл тайно посетила Нью-Йорк ради вечеринки baby shower
Беременная Меган Маркл тайно посетила Нью-Йорк ради вечеринки baby shower. Прячась от папарацци, герцогиня встретилась с друзьями.
Американская пресса заметила на улицах Нью-Йорка Меган Маркл, которая неофициально покинула Великобританию ради вылета в США. Уехала герцогиня 15 февраля и хотела не только увидеть свой любимый город, но и встретиться с американскими друзьями. Поскольку королевская семья никогда не устраивает вечеринки в преддверии родов, Маркл пожелала сделать это сама.
Источники сообщают, что на baby shower, которая пройдёт 19 февраля, соберётся не менее 15 человек. Известно, что сама Елизавета II высказалась о вечеринке как о "неуместной", однако бывшую актрису это не беспокоит.
Прячась от объективов папарацци, Маркл успела встретиться с подругой Джессикой Малруни. В Нью-Йорке жена принца Гарри не бывала с весны 2018 года, хотя очень его любит.
Отметим, что в королевской семье могли не одобрить поступок герцогини, поскольку летать по 8 часов на большом сроке беременности врачи не рекомендуют. Нет у Маркл и такой охраны, какую обеспечивает Великобритания.
Американская пресса заметила на улицах Нью-Йорка Меган Маркл, которая неофициально покинула Великобританию ради вылета в США. Уехала герцогиня 15 февраля и хотела не только увидеть свой любимый город, но и встретиться с американскими друзьями. Поскольку королевская семья никогда не устраивает вечеринки в преддверии родов, Маркл пожелала сделать это сама.
Источники сообщают, что на baby shower, которая пройдёт 19 февраля, соберётся не менее 15 человек. Известно, что сама Елизавета II высказалась о вечеринке как о "неуместной", однако бывшую актрису это не беспокоит.
Прячась от объективов папарацци, Маркл успела встретиться с подругой Джессикой Малруни. В Нью-Йорке жена принца Гарри не бывала с весны 2018 года, хотя очень его любит.
Отметим, что в королевской семье могли не одобрить поступок герцогини, поскольку летать по 8 часов на большом сроке беременности врачи не рекомендуют. Нет у Маркл и такой охраны, какую обеспечивает Великобритания.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:39