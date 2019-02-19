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Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуирован парк “Зарядье”

Находящийся в Москве парк “Зарядье” оказался эвакуирован, причиной чему послужила угроза взрыва. Сведения во время общения со СМИ подтвердила представляющая пресс-центр парка Карина Горобец.
Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуирован парк “Зарядье”

По словам Горобец, людей массово выводили из зданий “Зарядья”, павильонов, всего эвакуация затронула порядка 300 граждан. Предварительно, причиной таких мер со стороны экстренных служб послужило сообщение о минировании, на месте вели активную работу специалисты. Также схожие меры с привлечением кинологов пришлось организовать и в столичном ТЦ “Атриум”.

Источники в органах правопорядка Москвы подтвердили данные о том, что получали сообщения о наличии в парке и ТЦ взрывоопасных устройств, однако оба случая после тщательной проверки не оправдались. Также отмечается, что в последние несколько дней экстренные службы города получили большое количество тревожных звонков с сообщением об угрозе взрыва, но ни один из них не оказался правдивым.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:35

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