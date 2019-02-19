Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуирован парк “Зарядье”
Находящийся в Москве парк “Зарядье” оказался эвакуирован, причиной чему послужила угроза взрыва. Сведения во время общения со СМИ подтвердила представляющая пресс-центр парка Карина Горобец.
По словам Горобец, людей массово выводили из зданий “Зарядья”, павильонов, всего эвакуация затронула порядка 300 граждан. Предварительно, причиной таких мер со стороны экстренных служб послужило сообщение о минировании, на месте вели активную работу специалисты. Также схожие меры с привлечением кинологов пришлось организовать и в столичном ТЦ “Атриум”.
Источники в органах правопорядка Москвы подтвердили данные о том, что получали сообщения о наличии в парке и ТЦ взрывоопасных устройств, однако оба случая после тщательной проверки не оправдались. Также отмечается, что в последние несколько дней экстренные службы города получили большое количество тревожных звонков с сообщением об угрозе взрыва, но ни один из них не оказался правдивым.
По словам Горобец, людей массово выводили из зданий “Зарядья”, павильонов, всего эвакуация затронула порядка 300 граждан. Предварительно, причиной таких мер со стороны экстренных служб послужило сообщение о минировании, на месте вели активную работу специалисты. Также схожие меры с привлечением кинологов пришлось организовать и в столичном ТЦ “Атриум”.
Источники в органах правопорядка Москвы подтвердили данные о том, что получали сообщения о наличии в парке и ТЦ взрывоопасных устройств, однако оба случая после тщательной проверки не оправдались. Также отмечается, что в последние несколько дней экстренные службы города получили большое количество тревожных звонков с сообщением об угрозе взрыва, но ни один из них не оказался правдивым.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:35