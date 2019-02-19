Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуирован парк “Зарядье”





По словам Горобец, людей массово выводили из зданий “Зарядья”, павильонов, всего эвакуация затронула порядка 300 граждан. Предварительно, причиной таких мер со стороны экстренных служб послужило сообщение о минировании, на месте вели активную работу специалисты. Также схожие меры с привлечением кинологов пришлось организовать и в столичном ТЦ “Атриум”.Источники в органах правопорядка Москвы подтвердили данные о том, что получали сообщения о наличии в парке и ТЦ взрывоопасных устройств, однако оба случая после тщательной проверки не оправдались. Также отмечается, что в последние несколько дней экстренные службы города получили большое количество тревожных звонков с сообщением об угрозе взрыва, но ни один из них не оказался правдивым.