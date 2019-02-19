Жители Курил не желают передавать острова Японии
Жители Курил не желают передавать острова Японии. За сохранение территорий РФ высказались в рамках соответствующего опроса порядка 96% респондентов.
Опрос проводился специалистами ВЦИОМ, впоследствии удалось зафиксировать общее мнение населения относительно того, кому принадлежит архипелаг. Мероприятие прошло в период 11-17 февраля среди постоянно проживающих на острове граждан, общее количество респондентов превысило 7,6 тысячи человек, в учет принимали только позиции людей старше 18 лет.
Сотрудники ВЦИОМ отметили, что только 2% опрошенных высказались в пользу передачи Курил Японии, еще 2% не смогли дать определенного ответа на вопрос. Отмечается также, что проводилось исследование в нескольких формах: граждан опрашивали поквартирно, на предприятиях, а также в местах массового скопления. Личные данные россиян респонденты вводили в электронный планшет, передает “Слово и Дело”, благодаря чему удалось сократить время, необходимое для обработки информации.
Опрос проводился специалистами ВЦИОМ, впоследствии удалось зафиксировать общее мнение населения относительно того, кому принадлежит архипелаг. Мероприятие прошло в период 11-17 февраля среди постоянно проживающих на острове граждан, общее количество респондентов превысило 7,6 тысячи человек, в учет принимали только позиции людей старше 18 лет.
Сотрудники ВЦИОМ отметили, что только 2% опрошенных высказались в пользу передачи Курил Японии, еще 2% не смогли дать определенного ответа на вопрос. Отмечается также, что проводилось исследование в нескольких формах: граждан опрашивали поквартирно, на предприятиях, а также в местах массового скопления. Личные данные россиян респонденты вводили в электронный планшет, передает “Слово и Дело”, благодаря чему удалось сократить время, необходимое для обработки информации.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:09