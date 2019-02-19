Провидец из США Аристилл озвучил точную дату конца света





Прежде Аристилл озвучил сбывшееся предсказание о победе Дональда Трампа на выборах в США. Кроме того, провидец сообщал о выходе Великобритании из состава ЕС, ему же принадлежат прогнозы относительно землетрясений и цунами, накрывших в 2018 году остров Сулавеси. Новые предсказания “эксперта” касаются конца света, жизнь в привычном виде может прекратить свое существование уже в середине 2307 года. Со слов Аристилла, такого рода сведения он получил посредством вещего сна.Конкретную причину грядущего Апокалипсиса провидец пока назвать не может, но он не исключает, что привести к трагическому финалу способна техногенная катастрофа, метеорит, или даже ядерная война. Конспиролог настаивает на том, что человечеству остается лишь наслаждаться теми годами, которые у него остались. В Сети к прогнозам Аристилла отнеслись скептически.