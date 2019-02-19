Австралийский путешественник назвал самые скучные места для туристов в городах мира



В списке есть и музей мадам Тюссо в Амстердаме. Многие идут смотреть восковые фигуры, как только оказываются в этом городе, а не путешествуют по каналам или другим местам. Этот факт озадачивает автора рейтинга.

[center] В списке есть и музей мадам Тюссо в Амстердаме. Многие идут смотреть восковые фигуры, как только оказываются в этом городе, а не путешествуют по каналам или другим местам. Этот факт озадачивает автора рейтинга.[center]





В рейтинге наиболее скучных туристических объектов оказался остров Одайба, расположенный в Токио. По мнению Бена Граудвотера, нет смысла тратить время на посещение старого промышленного района, заполненного американскими магазинами и огромными ресторанами, где подают невкусную еду. Писатель рекомендует прогуляться по аутентичным районам Эбису, Синдзюку и Нака-Мэгуро.Часы Глокеншпиль на Новой Ратуше в Мюнхене не представляют особого интереса, уверен путешественник. Туристы ежедневно собираются возле ратуши, чтобы наблюдать за тем, как фигурки двигаются по кругу под мелодию на протяжении 12 минут. Австралиец не видит в этом ничего особенного, а время можно потратить и на более интересные посещения исторических площадей или живописных парков Мюнхена.Шанхайский тоннель Бунд также не заслужил положительного отзыва. Подземный участок метрополитена, расположенный под рекой Хуанпу был создан именно для туристов. Он украшен множеством ламп, проекторов и экранов. Но несмотря на это, многие пассажиры выходят сбитыми с толку из тоннеля, - уточняет писатель.Шоу «Симфония огней» в Гонконге – еще одно скучное развлечение по словам туриста, объехавшего 80 стран. Не представляет интереса и Запретный город в Пекине, испанская лестница в Риме, являющаяся некрасивой, а также легендарная голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе.