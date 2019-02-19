Австралийский путешественник назвал самые скучные места для туристов в городах мира
Бен Граудвотер, австралийский путешественник и писатель недавно назвал места для туристов в интересных городах мира, являющиеся самыми скучными и не стоящими внимания. В списке оказались самые разные туристические достопримечательности, чье достоинство незаслуженно переоценивают, передает слова жителя Австралии издание Traveller.com.
В рейтинге наиболее скучных туристических объектов оказался остров Одайба, расположенный в Токио. По мнению Бена Граудвотера, нет смысла тратить время на посещение старого промышленного района, заполненного американскими магазинами и огромными ресторанами, где подают невкусную еду. Писатель рекомендует прогуляться по аутентичным районам Эбису, Синдзюку и Нака-Мэгуро.
Часы Глокеншпиль на Новой Ратуше в Мюнхене не представляют особого интереса, уверен путешественник. Туристы ежедневно собираются возле ратуши, чтобы наблюдать за тем, как фигурки двигаются по кругу под мелодию на протяжении 12 минут. Австралиец не видит в этом ничего особенного, а время можно потратить и на более интересные посещения исторических площадей или живописных парков Мюнхена.
В списке есть и музей мадам Тюссо в Амстердаме. Многие идут смотреть восковые фигуры, как только оказываются в этом городе, а не путешествуют по каналам или другим местам. Этот факт озадачивает автора рейтинга.
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Шанхайский тоннель Бунд также не заслужил положительного отзыва. Подземный участок метрополитена, расположенный под рекой Хуанпу был создан именно для туристов. Он украшен множеством ламп, проекторов и экранов. Но несмотря на это, многие пассажиры выходят сбитыми с толку из тоннеля, - уточняет писатель.
Шоу «Симфония огней» в Гонконге – еще одно скучное развлечение по словам туриста, объехавшего 80 стран. Не представляет интереса и Запретный город в Пекине, испанская лестница в Риме, являющаяся некрасивой, а также легендарная голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе.
В рейтинге наиболее скучных туристических объектов оказался остров Одайба, расположенный в Токио. По мнению Бена Граудвотера, нет смысла тратить время на посещение старого промышленного района, заполненного американскими магазинами и огромными ресторанами, где подают невкусную еду. Писатель рекомендует прогуляться по аутентичным районам Эбису, Синдзюку и Нака-Мэгуро.
Часы Глокеншпиль на Новой Ратуше в Мюнхене не представляют особого интереса, уверен путешественник. Туристы ежедневно собираются возле ратуши, чтобы наблюдать за тем, как фигурки двигаются по кругу под мелодию на протяжении 12 минут. Австралиец не видит в этом ничего особенного, а время можно потратить и на более интересные посещения исторических площадей или живописных парков Мюнхена.
В списке есть и музей мадам Тюссо в Амстердаме. Многие идут смотреть восковые фигуры, как только оказываются в этом городе, а не путешествуют по каналам или другим местам. Этот факт озадачивает автора рейтинга.
[center]
Шанхайский тоннель Бунд также не заслужил положительного отзыва. Подземный участок метрополитена, расположенный под рекой Хуанпу был создан именно для туристов. Он украшен множеством ламп, проекторов и экранов. Но несмотря на это, многие пассажиры выходят сбитыми с толку из тоннеля, - уточняет писатель.
Шоу «Симфония огней» в Гонконге – еще одно скучное развлечение по словам туриста, объехавшего 80 стран. Не представляет интереса и Запретный город в Пекине, испанская лестница в Риме, являющаяся некрасивой, а также легендарная голливудская «Аллея славы» в Лос-Анджелесе.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30