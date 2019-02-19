Алла Пугачева с супругом и Надежда Бабкина пришли на юбилей к Ирине Муравьевой

Недавно Ирина Муравьева отметила свой юбилей, актрисе исполнилось 70 лет. На мероприятии в честь празднования побывали такие знаменитости, как Максим Галкин, Алла Пугачева и Надежда Бабкина. Последняя поделилась снимками на странице своего Instagram. На фото видно, что Примадонна и певица выбрали наряды темного цвета, а именинница предпочла надеть платье-рубашку нежно зеленого оттенка.Пользователи Сети написали: "С Юбилеем Вас, Ирина!! Крепкого здоровья, радости, хороших ролей и вечной молодости!", "Какие тут на фото все талантливые!!!! Харизматичные!!! Любимые нами!", "Мы тоже поздравляем Ирину Муравьеву! Легенда! Настолько светлый человек!", "Одну из самых лучших, ярких и талантливых актрис нашего кинематографа с прошедшим днём рождения!".