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Алла Пугачева с супругом и Надежда Бабкина пришли на юбилей к Ирине Муравьевой

Надежда Бабкина поделилась со своими поклонниками в Instagram снимками с юбилея Ирины Муравьевой. На кадрах видно, что на мероприятие также пришли Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева.

Алла Пугачева с супругом и Надежда Бабкина пришли на юбилей к Ирине Муравьевой

Недавно Ирина Муравьева отметила свой юбилей, актрисе исполнилось 70 лет. На мероприятии в честь празднования побывали такие знаменитости, как Максим Галкин, Алла Пугачева и Надежда Бабкина. Последняя поделилась снимками на странице своего Instagram. На фото видно, что Примадонна и певица выбрали наряды темного цвета, а именинница предпочла надеть платье-рубашку нежно зеленого оттенка.

Алла Пугачева с супругом и Надежда Бабкина пришли на юбилей к Ирине Муравьевой

Пользователи Сети написали: "С Юбилеем Вас, Ирина!! Крепкого здоровья, радости, хороших ролей и вечной молодости!", "Какие тут на фото все талантливые!!!! Харизматичные!!! Любимые нами!", "Мы тоже поздравляем Ирину Муравьеву! Легенда! Настолько светлый человек!", "Одну из самых лучших, ярких и талантливых актрис нашего кинематографа с прошедшим днём рождения!".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03

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