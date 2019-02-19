Ученые исследуют в Карелии поселение эпохи раннего металла





Находка сделана учеными на берегу Белого моря, расположено поселение вблизи населенного пункта Усть-Кереть, входящего в состав Лоухского района. По предварительным оценкам, возраст исторической области составляет порядка 5 тысяч лет. На исследования ученые планируют потратить по меньшей мере три года, а начнутся соответствующие работы уже в апреле 2019. Автором проекта выступает Надежда Лобанова, помогать ей будут молодые специалисты.В ходе проведения работ археологи намереваются тщательно исследовать материальную культуру населявших в прошлом прибрежную зону Белого моря граждан. Также эксперты будут фиксировать особенности окружающей среды того периода, в том числе климат и ландшафт. Территория включает еще немало необследованных участков, а предстоящие работы могут оказаться непростыми.