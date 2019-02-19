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Бывший ухажер Бузовой Роман Гриценко мечтает о Кейт Миддлтон

Один из самых ярких воздыхателей телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой – 23-летний экс-участник реалити-шоу Роман Гриценко заявил, что завидует принцу Уильяму.

По словам Гриценко, старшему наследнику принца Уэльского Чарльза досталась «идеальная женщина», однако за ее сердце он не готов бороться.

Бывший ухажер Бузовой Роман Гриценко мечтает о Кейт Миддлтон

Многие телезрители «Дома-2» практически сразу же полюбили Романа. Высокий, накаченный, смазливый и амбициозный молодой человек, по словам поклонников проекта, всегда выделялся на фоне других ребят. Он всегда знал себе цену, что вполне вероятно и мешало построить отношения в Периметре.

На сегодняшний день сердце Гриценко свободно. Звезда «Дома-2» занимается собственным развитием, а также пытается получить высшее образование. Впрочем, о своей личной жизни Роман не забывает.

Оказывается, что бывший ухажер Ольги Бузовой верит в то, что можно встретить настоящую любовь на очередном « повороте» , однако до сих пор с ним такого никогда не происходило.

Бывший ухажер Бузовой Роман Гриценко мечтает о Кейт Миддлтон

По словам Романа, он ищет «идеальную девушку», в которой должны сочетаться и дьявол и ангел, и одну такую женщину он знает – супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

«Она соответствует всем моим требованиям», - подчеркнул Гриценко.

К слову, бывший участник телестройки «Дом-2» просто-таки мечтает познакомиться с Кейт Миддлтон, так как уверен, что его «врожденное обаяние» не оставит графиню Стратерн равнодушной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14

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