Анна Чиповская довела до слез Алексея Макарова

На телеканале СТС состоялась премьера комедийной мелодрамы «Пекарь и красавица». Актер Алексей Макаров сыграл в сериале роль очень богатого ресторатора Платона, который пытается добиться взаимности от красавицы Саши Лариной, которую играет Анна Чиповская.В шуточной форме артист посвятил целый пост в социальной сети своей коллеге. Он признался, что был поражен красотой девушки, что не может скрывать эмоции. «Она такая красивая, что хочется беспричинно плакать и совершать подвиг», - заявил Макаров. Актер также рассказал, что в сериале ему пришлось петь, за что извинился перед поклонниками, отметив, что намекал режиссеру о своих вокальных данных.