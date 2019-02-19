Екатерина Климова встретилась с беременной Анастасией Цветаевой в Тель-Авиве





Климова поделилась историей, которая произошла с ней на театральных гастролях в Тель-Авиве. На курорте артистка повстречала коллегу Цветаеву, которая так и не попала на спектакль подруги. Вместо этого они отправились в местное кафе, откуда выложили Instagram Stories. Свою рабочую деятельность в Израиле Климова совмещает с отдыхом. На балконе гостиничного номера актриса сделала фото в банном халате.Прекрасно провели время знаменитости и за приятной женской беседой. Вскоре Цветаева, как и Климова, станет многодетной мамой. Напомним, что у 41-летней звезды "Бедной Насти" четверо наследников.Старшую дочь она родила от Ильи Хорошилова, ювелира. Во втором браке с Игорем Петренко появились 10-летний Корней и 12-летний Матвей. Начав роман с нынешним возлюбленным Гелой Месхи, Климова родила дочь Беллу.37-летняя Цветаева завела первого сына с Олегом Гончаровым, а во втором браке с Надавом Ольганом появилась 6-летняя дочь. Поскольку поклонники звезды начали замечать большой живот кумира, она призналась в третьей беременности.