Алла Пугачева не умеет кататься на коньках и роликах

Преданные поклонники Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина очень любят публикации с их наследниками Гарри и Елизаветой. Несколько часов назад в Instagram на странице дочери знаменитых родителей появилось видео. На кадрах видно, как малышка сидит на ступеньках, а на ногах у нее надеты ролики. Елизавета пытается встать и при этом весело улыбается, а в этот момент за кадром раздается голос Примадонны. Исполнительница заявляет, что он вообще не умеет кататься ни на роликах, ни на коньках.Поклонники знаменитости отреагировали моментально. Они написали: "Ох и бусинка!", "Такая красотка! Я просто обожаю этого ребенка!", "Будущая звезда, чудо ребёнок", "У такого гения, как Алла Борисовна, именно такая девочка должна была родиться", "Ангел, с небес спустившийся!", "Супер, я тоже не умею кататься на роликах))".