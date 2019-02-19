АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Алла Пугачева не умеет кататься на коньках и роликах

На странице Елизаветы Галкиной в Instagram появилось новое видео, на котором она учится кататься на роликах. За кадром Алла Пугачева призналась, что она так и не смогла научиться кататься на коньках и роликах.

Алла Пугачева не умеет кататься на коньках и роликах

Преданные поклонники Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина очень любят публикации с их наследниками Гарри и Елизаветой. Несколько часов назад в Instagram на странице дочери знаменитых родителей появилось видео. На кадрах видно, как малышка сидит на ступеньках, а на ногах у нее надеты ролики. Елизавета пытается встать и при этом весело улыбается, а в этот момент за кадром раздается голос Примадонны. Исполнительница заявляет, что он вообще не умеет кататься ни на роликах, ни на коньках.

Алла Пугачева не умеет кататься на коньках и роликах

Поклонники знаменитости отреагировали моментально. Они написали: "Ох и бусинка!", "Такая красотка! Я просто обожаю этого ребенка!", "Будущая звезда, чудо ребёнок", "У такого гения, как Алла Борисовна, именно такая девочка должна была родиться", "Ангел, с небес спустившийся!", "Супер, я тоже не умею кататься на роликах))".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые исследуют в Карелии поселение
Анна Чиповская довела до слез Алексея
Екатерина Климова встретилась с
Полицейские из Австралии показали на
Блогер Татьяна Гартман решила указать
Из-за угрозы взрыва в Москве
Жительница Великобритании нашла в поле
Алла Пугачева не умеет кататься на
Юрий Лоза раскрыл секрет популярности
Бывший ухажер Бузовой Роман Гриценко
The National Interest дал оценку
Тарзан трогательно поздравил сына с
В Сети раскритиковали провокационный
Группа Queen выступит на церемонии
В семейной жизни певца Витаса родители
Жена Тарасова Анастасия Костенко
Продюсер шоу “Орел и Решка” обвинила
Ольга Бузова замечена в компании с
В Netflix решили закрыть все сериалы о
В ФАС объяснили причину роста цен на
В Антарктиде найдены аномальные
Представлен топ-5 самых быстрых
В Новосибирской области клиент зарезал
Ученым удалось сделать стволовые клетки
Вера Брежнева ответила поклонникам на
Кроссовер Ford Territory будет выходить
Волочкова назвала своих хейтеров
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес
В Facebook раскрыли причину блокировки
Кристина Орбакайте похвасталась новой
Просмотреть все новости