Ольга Бузова замечена в компании с известным продюсером

«Вот Бузова и спалилась! Теперь хоть будет понятно, с кем она встречается, а то уже надоели мне эти постоянные намеки..», - написала одна из фанаток Ольги Бузовой в Сети.





Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым в социальных сетях периодично появляются различные слухи о том, что Бузова наконец построила свою личную жизнь.К примеру, некоторое время назад интернет-пользователи были уверены, что Ольга закрутила роман с Тимуром Батрутдиновым, чуть позже поющей телеведущей приписывали отношения с другом одним из участников «Дома-2» - Романом Гриценко, а сейчас поклонники Бузовой просто-таки убеждены в том, что их любимица встречается с Андреем Разыграевым.А появились такие предположения у фанатов телезнаменитости после одной из последних светских вечеринок, на которую пригласили и Бузову, и Разыграева. Мероприятие было посвящено дню рождению популярной певицы Ирины Дубцовой.Сеть уже облетели видеоролики и различные фотографии с этого торжества, на которых видно, что продюсер постоянно крутился возле новоявленной артистки. По мнению читателей, именно Разыграев является тем тайным поклонником Бузовой, о котором она так часто говорит.