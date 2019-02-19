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Ольга Бузова замечена в компании с известным продюсером

Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова замечена в компании прославленного телеведущего и продюсера Андрея Разыграева.

Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым в социальных сетях периодично появляются различные слухи о том, что Бузова наконец построила свою личную жизнь.

Ольга Бузова замечена в компании с известным продюсером

К примеру, некоторое время назад интернет-пользователи были уверены, что Ольга закрутила роман с Тимуром Батрутдиновым, чуть позже поющей телеведущей приписывали отношения с другом одним из участников «Дома-2» - Романом Гриценко, а сейчас поклонники Бузовой просто-таки убеждены в том, что их любимица встречается с Андреем Разыграевым.

А появились такие предположения у фанатов телезнаменитости после одной из последних светских вечеринок, на которую пригласили и Бузову, и Разыграева. Мероприятие было посвящено дню рождению популярной певицы Ирины Дубцовой.

Ольга Бузова замечена в компании с известным продюсером

Сеть уже облетели видеоролики и различные фотографии с этого торжества, на которых видно, что продюсер постоянно крутился возле новоявленной артистки. По мнению читателей, именно Разыграев является тем тайным поклонником Бузовой, о котором она так часто говорит.

«Вот Бузова и спалилась! Теперь хоть будет понятно, с кем она встречается, а то уже надоели мне эти постоянные намеки..», - написала одна из фанаток Ольги Бузовой в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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