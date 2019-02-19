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Минкомсвязь РФ предлагает оборудовать таксофоны средствами оповещения о ЧС

Российский Минкомсвязь найдет применение таксофонам, они станут средствами оповещение о ЧС. Согласно предложенному проекту, в аппараты могут вмонтировать специализированное оборудование, в том числе сирены и другие средства оперативного информирования.
Минкомсвязь РФ предлагает оборудовать таксофоны средствами оповещения о ЧС

Ведомство предлагает перепрофилировать таксофоны, размещённые в больших, малых городах страны, и других местах проживания населения. Финансирование проекта предложили осуществлять из резерва универсального обслуживания. Отечественные операторы каждый год отчисляют в него 1,2% из своей выручки. Относительно дальнейшего использования таксофонов информируется, что по ним окончательный вариант решения не утверждён.

Согласно информации Россвязи, на декабрь истекшего года в РФ насчитывалось не менее 147,7 тыс. таксофонов. Аппараты обеспечивают стационарную телефонную связь.



 
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Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:24

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