Минкомсвязь РФ предлагает оборудовать таксофоны средствами оповещения о ЧС





Российский Минкомсвязь найдет применение таксофонам, они станут средствами оповещение о ЧС. Согласно предложенному проекту, в аппараты могут вмонтировать специализированное оборудование, в том числе сирены и другие средства оперативного информирования.Ведомство предлагает перепрофилировать таксофоны, размещённые в больших, малых городах страны, и других местах проживания населения. Финансирование проекта предложили осуществлять из резерва универсального обслуживания. Отечественные операторы каждый год отчисляют в него 1,2% из своей выручки. Относительно дальнейшего использования таксофонов информируется, что по ним окончательный вариант решения не утверждён.Согласно информации Россвязи, на декабрь истекшего года в РФ насчитывалось не менее 147,7 тыс. таксофонов. Аппараты обеспечивают стационарную телефонную связь.