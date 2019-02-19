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Полицейские из Австралии показали на видео загадочную небесную аномалию

Полицейские из Западной Австралии опубликовали в социальной сети Twitter видеозапись. На ней запечатлена загадочная небесная аномалия.
Полицейские из Австралии показали на видео загадочную небесную аномалию

Несколько дней назад на одном из пляжей города Брум камера видеонаблюдения зафиксировала странный объект, напоминающий диск. Запись была сделана во время грозы. На ней видно, что НЛО медленно перемещается, а при повороте заметно, что вокруг яркого голубого объекта находится еле заметная фигура, напоминающая пирамиду.


Ролик очень быстро стал распространяться по Сети, и им уже заинтересовались эксперты, занимающиеся изучением подобных явлений. Однако некоторые пользователи считают, что на видео не что иное, как обыкновенная капля воды, которая просто попала в объектив камеры, а при движении просто отражает свет, что и создает иллюзию НЛО. Трудно назвать это монтажом, так как сотрудники полиции не стали бы опубликовывать недостоверный материал.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:44

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