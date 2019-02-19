Жительница Великобритании нашла в поле золотую подвеску VI века





Рэйчел Картер и ее избранник часто проводят поиски интересных предметов, используя металлоискатель. Последняя находка была обнаружена парой на глубине 10-15 см. Британка даже представить не могла, что перед ней ценный медальон. По ее словам, многие знакомые, занимающиеся поиском ценных вещей на протяжении 50 лет, не смогли отыскать ничего подобного.Специалисты выяснили: артефакту около 1500 лет. 41-летняя «искательница сокровищ» назвала этот случай «выигрышем в лотерею». В издании сообщается: находка отправится в один из музеев Соединенного Королевства, а на табличке к экспонату будут указаны инициалы Рэйчел Картер.