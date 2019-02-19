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Жительница Великобритании нашла в поле золотую подвеску VI века

В Великобритании 41-летней жительнице Рэйчел Картер вместе с мужем удалось найти золотую подвеску VI века в поле, расположенном в графстве Кент. Артефакт выглядел как новый и женщина подумала, что это всего лишь детский сувенир – шоколадная монетка, а никак не медальон, чей возраст около 1500 лет, передает зарубежное издание The Daily Mail.
Жительница Великобритании нашла в поле золотую подвеску VI века

Рэйчел Картер и ее избранник часто проводят поиски интересных предметов, используя металлоискатель. Последняя находка была обнаружена парой на глубине 10-15 см. Британка даже представить не могла, что перед ней ценный медальон. По ее словам, многие знакомые, занимающиеся поиском ценных вещей на протяжении 50 лет, не смогли отыскать ничего подобного.

Специалисты выяснили: артефакту около 1500 лет. 41-летняя «искательница сокровищ» назвала этот случай «выигрышем в лотерею». В издании сообщается: находка отправится в один из музеев Соединенного Королевства, а на табличке к экспонату будут указаны инициалы Рэйчел Картер.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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