Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова





Недавно работники «Левада-центра» провели опрос среди россиян, который помог определить их любимых исполнителей. По результатам стало ясно, в лучшими стали Стас Михайлов, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Юрий Лоза решил прокомментировать данный опрос и заявил, что его результаты предсказуемые, поскольку именно этих певцов постоянно показывать по телевидению. Автор песен уверен, что если начнут показывать нового исполнителя, он в скором времени станет знаменитым на всю страну.В конце Юрий Лоза добавил, что его категорически отказываются показывать по различным музыкальным каналам на ТВ, поэтому его нет списке самых популярных исполнителей России. Также автор песен заметил, что такой механизм приносит огромные доходы, так что никто не хочет его менять.