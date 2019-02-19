The National Interest дал оценку российскому танку Т-90МС





Американское издание рассказало о том, какие преимущества, по сравнению с предшествующими моделями, есть у танка Т-90МС. Оригинальный Т-90 "Уралвагонзавод" выпускал с 1990-х до 2011-го. После этого с несколькими усовершенствованиями вышел Т-90С. В отличие от последнего, новая боевая машина получила мощный двигатель В-92С2Ф с отдачей 1130 л. с., новую конструкцию башни, однако прежнюю пушку 2A46.Добавили в танк и такие весомые улучшения, как обновлённый тепловизор, система ГЛОНАСС и цифровой бортовой компьютер. Динамическая защита также впечатлила американских экспертов.Отказавшись от новой пушки 2A82-1M, производитель несколько удешевил Т-90МС, но цена всё ещё остаётся очень высокой - 4,5 млн долларов. Для сравнения, Т-90С обходится от 2,5 до 3,5 млн долларов.На сегодняшний день, по данным NL, Россия завершает сделку с Кувейтом и властями Египта по продаже нового танка. Также в экспорте задействованы классический Т-90 и более бюджетный Т-90С.