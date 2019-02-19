Тарзан трогательно поздравил сына с 17-летием

В своем профиле Тарзан поделился архивным видео, обратившись к сыну Архипу и поздравив его с днем рождения. Возраст 17 лет Сергей Глушко назвал непростым, но “классным”. Звездный отец признался, что его наследник вырос очень стремительно, однако он не сомневается, что юноша успешно пройдет через все этапы становления мужчиной и “человеком”. Своему сыну Тарзан пожелал немало приятных вещей, а также напомнил, что насколько бы взрослым он не стал, он всегда может рассчитывать на “плечо” и “спину” своего родителя. “Люблю тебя”, — заключил танцор.В комментариях подписчики умилились тому, насколько трогательным вышло поздравление Тарзана. Также фолловеры присоединились к пожеланиям знаменитости, высказав в адрес Архипа множество приятных слов.