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В Новосибирской области клиент зарезал швею за отказ снизить цену

В Новосибирской области мужчина, ранее судимый за жестокое убийство, расправился с 60-летней швеей, отказавшейся снижать цену за пошив шапки и перчаток. По словам представителей следственного управления СК РФ по региону, житель города Черепаново нанес женщине 27 ударов ножом в области спины и груди.
В Новосибирской области клиент зарезал швею за отказ снизить цену

Преступление произошло 17 февраля в 23.00 по местному времени. Мужчина пришел домой к швее, намереваясь получить скидку за пошив. Работница отказалась идти на уступки, чем вызвала гнев клиента. Тогда тот достал принесенный с собой нож и начал наносить им удары. Из-за многочисленных ранений женщина скончалась на месте.

Расправившись с жертвой, убийца проник в ее дом. Оттуда мужчина похитил деньги, видеокамеру и немного еды. Подозреваемый был схвачен на следующий день и доставлен к следователю. Теперь рецидивисту грозит 15 лет тюрьмы по статье «Убийство».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:16

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