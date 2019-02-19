В Новосибирской области клиент зарезал швею за отказ снизить цену





Преступление произошло 17 февраля в 23.00 по местному времени. Мужчина пришел домой к швее, намереваясь получить скидку за пошив. Работница отказалась идти на уступки, чем вызвала гнев клиента. Тогда тот достал принесенный с собой нож и начал наносить им удары. Из-за многочисленных ранений женщина скончалась на месте.Расправившись с жертвой, убийца проник в ее дом. Оттуда мужчина похитил деньги, видеокамеру и немного еды. Подозреваемый был схвачен на следующий день и доставлен к следователю. Теперь рецидивисту грозит 15 лет тюрьмы по статье «Убийство».