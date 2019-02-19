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Группа Queen выступит на церемонии вручения премии “Оскар»

Группа Queen выступит на сцене церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Группа Queen выступит на церемонии вручения премии “Оскар»

Американская академия киноискусств объявила об этом в социальной сети. Культовая рок-группа в составе с солистом Адамом Ламбертом выйдет на сцену с мировыми хитами. В своем сообщении представительство академии само с трудом верит, что это происходит в реальности.
Церемония вручения «Оскара» станет уже 91-й кинопремией по счету. В номинациях будут участвовать новинки кинематографа, среди которых и «Богемская рапсодия».


Напомним, что фильм, посвященный Фредди Меркьюри и группе Queen, уже побил многие рекорды по кассовым сборам в России и мире. Кинокартина Брайана Сингера заняла первое место в номинации, получив звание лучшего драматического фильма и награду «Золотой глобус».



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:55

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