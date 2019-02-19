Группа Queen выступит на церемонии вручения премии “Оскар»





Американская академия киноискусств объявила об этом в социальной сети. Культовая рок-группа в составе с солистом Адамом Ламбертом выйдет на сцену с мировыми хитами. В своем сообщении представительство академии само с трудом верит, что это происходит в реальности.Церемония вручения «Оскара» станет уже 91-й кинопремией по счету. В номинациях будут участвовать новинки кинематографа, среди которых и «Богемская рапсодия».Напомним, что фильм, посвященный Фредди Меркьюри и группе Queen, уже побил многие рекорды по кассовым сборам в России и мире. Кинокартина Брайана Сингера заняла первое место в номинации, получив звание лучшего драматического фильма и награду «Золотой глобус».