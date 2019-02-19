В семейной жизни певца Витаса родители играют большую роль





В интервью для портала “СтарХит” Витас рассказал, что за годы совместной жизни они с женой прошли через разные трудности, но нашли способы сохранить чувства. Во многом благодарен за это артист родителям, поскольку родственники с его стороны и со стороны супруги служат для них примером крепких отношений. Певец признается, что детей к творчеству приучает, но не мешает заниматься тем, что им действительно нравится. Вопросы “по хозяйству” решают специальные люди, тогда как жена Витаса полностью занята воспитанием наследников.Артист признался, что на ТВ не появляется, поскольку считает формат устаревшим, пока основная аудитория из молодежи сосредоточена на Интернете. Сейчас Витас готовится к масштабному гастрольному туру, в рамках которого намеревается посетить порядка 40 городов России.