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В семейной жизни певца Витаса родители играют большую роль

Известный певец Витас признался, что в его с супругой жизни значительную роль играют родители. Пара живет вместе уже долгие годы, а познакомился с будущей избранницей артист в 19 лет.
В семейной жизни певца Витаса родители играют большую роль

В интервью для портала “СтарХит” Витас рассказал, что за годы совместной жизни они с женой прошли через разные трудности, но нашли способы сохранить чувства. Во многом благодарен за это артист родителям, поскольку родственники с его стороны и со стороны супруги служат для них примером крепких отношений. Певец признается, что детей к творчеству приучает, но не мешает заниматься тем, что им действительно нравится. Вопросы “по хозяйству” решают специальные люди, тогда как жена Витаса полностью занята воспитанием наследников.
В семейной жизни певца Витаса родители играют большую роль

Артист признался, что на ТВ не появляется, поскольку считает формат устаревшим, пока основная аудитория из молодежи сосредоточена на Интернете. Сейчас Витас готовится к масштабному гастрольному туру, в рамках которого намеревается посетить порядка 40 городов России.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:50

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