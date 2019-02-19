Продюсер шоу “Орел и Решка” обвинила ведущую Жанну Бадоеву во лжи





Как отметила Нателла Крапивина, многих причастных к созданию “Орла и Решки” людей озадачило интервью Жанны Бадоевой в рамках посещения студии “Вечернего Урганта”. В эфире экс-супруга Алана Бадоева утверждала, что именно она выступает автором идеи такого проекта. Сама же продюсер опровергает высказывания теледивы, отмечая, что в действительности Жанна Бадоева не имеет отношения к созданию программы, являясь исключительно приглашенной ведущей.Ключевыми авторами идеи считает Крапивина Елену и Евгения Синельниковых. Последние предложили ей сценарий, где предусматривалось подбрасывание ведущими монетки. Это был один из целого перечня предложенных синопсисов, в который она решилась вложиться. При этом продюсер назвала бесперспективными идеи Жанны Бадоевой, озвученные ею до запуска “Орла и Решки”.