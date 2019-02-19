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Продюсер шоу “Орел и Решка” обвинила ведущую Жанну Бадоеву во лжи

Нaтелла Крапивина, выступающая одним из продюсеров шоу “Орел и Решка”, открыто обвинила во лжи одну из первых ведущих проекта Жанну Бадоеву. Последняя недавно высказалась, что она создала формат популярной программы.
Продюсер шоу “Орел и Решка” обвинила ведущую Жанну Бадоеву во лжи

Как отметила Нателла Крапивина, многих причастных к созданию “Орла и Решки” людей озадачило интервью Жанны Бадоевой в рамках посещения студии “Вечернего Урганта”. В эфире экс-супруга Алана Бадоева утверждала, что именно она выступает автором идеи такого проекта. Сама же продюсер опровергает высказывания теледивы, отмечая, что в действительности Жанна Бадоева не имеет отношения к созданию программы, являясь исключительно приглашенной ведущей.

Ключевыми авторами идеи считает Крапивина Елену и Евгения Синельниковых. Последние предложили ей сценарий, где предусматривалось подбрасывание ведущими монетки. Это был один из целого перечня предложенных синопсисов, в который она решилась вложиться. При этом продюсер назвала бесперспективными идеи Жанны Бадоевой, озвученные ею до запуска “Орла и Решки”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:44

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