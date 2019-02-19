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В Netflix решили закрыть все сериалы о супергероях Marvel

В известной стриминговой платформе Netflix решили закрыть все сериалы о супергероях вселенной Marvel. Студия объявила о завершении сериалов «Джессика Джонс» и «Каратель». Закрытие не связано с рейтингами, передает портал Deadline.

В Netflix решили закрыть все сериалы о супергероях Marvel

Netflix ранее производила такие кинокартины как «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Люк Кейдж». Компания Marvel и Netflix активно и плодотворно сотрудничали с 2015 года. Совместными усилиями им удалось создать вселенную с супергероями, выпустив 11 сезонов сериалов.

Эксперты портала Deadline уверены: сериалы закрывают не из-за низких рейтингов. Дело в том, что Marvel желает заключить договор с популярной студией Disney. Известно, что в 2019 году корпорация планирует создать собственную стриминговую платформу при поддержке Disney, что позволит ей конкурировать с бывшим партнером Netflix.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:38

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