Представлен топ-5 самых быстрых автомобилей Porsche за всю историю компании





Разработанный Porsche гибрид 918 Spyder стал самым быстрым автомобилем компании за всю ее историю. Он оснащен агрегатом, способным развивать 887 лошадиных сил, что дает возможность транспортному средству набирать первые 100 км всего за 2,6 секунды.Уверенно удерживает второе место Porsche 911 GT2 RS. Он обладает теми же параметрами, что и вышеуказанная модель, но уступает только 0,2 секунды в скорости. Замыкает первую тройку перечня версия 959 S: первый суперкар компании, оснащенный мотором на 450 «лошадей», разгоняющийся до стартовых 100 км за 3,7 секунды.На предпоследней позиции топа самых быстрых автомобилей Porsche за всю историю фирмы расположился Carrera GT. Данный четырехколесный агрегат стал первой серийной машиной производителя, которая разгоняется до первых 100 км за 3,9 секунды. Пятую строчку перечня аналитики отдали Porsche 911 Turbo S. Стильное и элегантное авто оснащено двигателем на 3,8 литра с выдачей 380 «лошадей», позволяющего без проблем разгоняться до 300 км/ч.