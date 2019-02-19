В Антарктиде найдены аномальные энергетические сгустки





Не так давно исследователи обнаружили в Антарктиде странный источник энергии, имеющий сходство с теми, что наблюдаются в космическом пространстве. По предположениям уфологов, ко бьющему из недр Земли “потоку” непосредственное отношение могут иметь представители внеземных цивилизаций. Имеются и конспирологи, считающие такие аномальные проявления явным предвестником возможного апокалипсиса.В пользу плачевного сценария, со слов конспирологов, указывает и то, что по всему миру фиксируется все большее количество различных феноменов. Опасения вызывает тот факт, что все чаще аппаратура в космосе начинает без видимых на то причин выходить из строя, виной чему может выступать некая “черная дыра”, способная уничтожить Землю и все живое на ней, включая также человечество.