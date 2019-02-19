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В Антарктиде найдены аномальные энергетические сгустки

В Антарктиде специалистами выявлены аномальные энергетические сгустки. Это вызывает у конспирологов серьезные опасения относительно будущего Земли и всех ее жителей.
В Антарктиде найдены аномальные энергетические сгустки

Не так давно исследователи обнаружили в Антарктиде странный источник энергии, имеющий сходство с теми, что наблюдаются в космическом пространстве. По предположениям уфологов, ко бьющему из недр Земли “потоку” непосредственное отношение могут иметь представители внеземных цивилизаций. Имеются и конспирологи, считающие такие аномальные проявления явным предвестником возможного апокалипсиса.

В пользу плачевного сценария, со слов конспирологов, указывает и то, что по всему миру фиксируется все большее количество различных феноменов. Опасения вызывает тот факт, что все чаще аппаратура в космосе начинает без видимых на то причин выходить из строя, виной чему может выступать некая “черная дыра”, способная уничтожить Землю и все живое на ней, включая также человечество.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:26

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