Ученым удалось сделать стволовые клетки «невидимыми» для иммунитета





Причиной появления некоторых тяжелых болезней становятся нарушения в работе иммунитета, когда он начинает атаковать здоровые ткани и органы. Ученые нашли способ, как можно восстановить работу иммунной системы: для этого необходимо пересадить пациенту стволовые клетки. Однако после пересадки иммунитет воспринимал данные клетки, как угрозу, из-за чего впоследствии разрушал их.Новая методика генной терапии базируется на использовании редактора CRISPR/Cas9. Редактор позволяет внести изменения в систему распознавания «свой-чужой». Так, активность генов B2m и Ciita, ответственных за работу врожденного и приобретенного иммунитета, ученые снизили до нуля. А вот ген Cd47, наоборот, получил несколько копий, он отправляет иммунной системе ряд сигналов, указывающих на то, что некоторые клетки разрушать не стоит. Тем самым генетикам удалось пересадить стволовые клетки «незаметно» для иммунитета.