АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Ученым удалось сделать стволовые клетки «невидимыми» для иммунитета

Применение новой методики генной терапии позволило ученым сделать стволовые клетки «невидимыми», из-за чего иммунитет человека перестал воспринимать их, как угрозу. По словам сотрудника университета Калифорнии в Сан-Франциско Тобиаса Деуза, новая методика дает возможность создавать «универсальные» донорские ткани и органы, которые не потребуют подбора под них пациентов.
Ученым удалось сделать стволовые клетки «невидимыми» для иммунитета

Причиной появления некоторых тяжелых болезней становятся нарушения в работе иммунитета, когда он начинает атаковать здоровые ткани и органы. Ученые нашли способ, как можно восстановить работу иммунной системы: для этого необходимо пересадить пациенту стволовые клетки. Однако после пересадки иммунитет воспринимал данные клетки, как угрозу, из-за чего впоследствии разрушал их.

Новая методика генной терапии базируется на использовании редактора CRISPR/Cas9. Редактор позволяет внести изменения в систему распознавания «свой-чужой». Так, активность генов B2m и Ciita, ответственных за работу врожденного и приобретенного иммунитета, ученые снизили до нуля. А вот ген Cd47, наоборот, получил несколько копий, он отправляет иммунной системе ряд сигналов, указывающих на то, что некоторые клетки разрушать не стоит. Тем самым генетикам удалось пересадить стволовые клетки «незаметно» для иммунитета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Антарктиде найдены аномальные
Представлен топ-5 самых быстрых
В Новосибирской области клиент зарезал
Ученым удалось сделать стволовые клетки
Вера Брежнева ответила поклонникам на
Кроссовер Ford Territory будет выходить
Волочкова назвала своих хейтеров
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес
В Facebook раскрыли причину блокировки
Кристина Орбакайте похвасталась новой
На фоне скандала с подкупом Александр
Ученые обнаружили новую опасность
Недавно родившая Виктория Лопырева
Узнавший об измене Екатерины Климовой
Фанаты «Игры Престолов» придумали план
Анна Михайловская попрощалась с
Сергей Лазарев оказался главные
В Ираке женщина родила сразу семь
Отец новой возлюбленной Александра
Максим Фадеев рассказал о своей любви к
Группа SEREBRO в обновленном составе
Владимир Машков снимется во втором
Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за
Шесть ошибок в питании разрушают
Ученые выявили белок, влияющий на
Мария Кравченко рассказала поклонникам
Apple выпустит самый большой ноутбук с
Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают
Ученые разрабатывают уникальную генную
Ученые расшифровали геном большой белой
Просмотреть все новости