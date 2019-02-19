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Вера Брежнева ответила поклонникам на критику ее нового клипа

Вера Брежнева решила ответить поклонникам на критику ее нового клипа, снятого на композицию “Любите друг друга”. Причиной резонанса стали замерзающие люди, показанные на видео.
Вера Брежнева ответила поклонникам на критику ее нового клипа

Премьера клипа на песню “Любите друг друга” состоялась еще 15 февраля, успев с тех пор собрать более 1,5 млн просмотров. Новая работа Веры Брежневой стала причиной неоднозначной реакции поклонников. Многим продукт Алана Бадоева пришелся по душе, пока другие подвергли 5-минутный ролик критике из-за чрезмерной жестокости. В своем Instagram певица отметила, что уже долгое время ее клипы не провоцировали такой резонанс. Артистка поблагодарила как тех, кто понял видео, так и хейтеров, поскольку рада, что клип никого не оставил равнодушным.

В то же время Брежнева добавила, что те, кто пока не понял ролик на “Любите друг друга”, непременно поймут сюжет в будущем. В комментариях поклонники поддержали певицу, однако и здесь не обошлось без недовольных отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:08

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