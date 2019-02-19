Вера Брежнева ответила поклонникам на критику ее нового клипа

Премьера клипа на песню “Любите друг друга” состоялась еще 15 февраля, успев с тех пор собрать более 1,5 млн просмотров. Новая работа Веры Брежневой стала причиной неоднозначной реакции поклонников. Многим продукт Алана Бадоева пришелся по душе, пока другие подвергли 5-минутный ролик критике из-за чрезмерной жестокости. В своем Instagram певица отметила, что уже долгое время ее клипы не провоцировали такой резонанс. Артистка поблагодарила как тех, кто понял видео, так и хейтеров, поскольку рада, что клип никого не оставил равнодушным.В то же время Брежнева добавила, что те, кто пока не понял ролик на “Любите друг друга”, непременно поймут сюжет в будущем. В комментариях поклонники поддержали певицу, однако и здесь не обошлось без недовольных отзывов.