В Facebook раскрыли причину блокировки аккаунта связанной с RT компании





Ныне Facebook трудится над процессом обновления для аккаунтов, которые посещает огромное число человек. С помощью нововведений пользователи смогут получать больше данных о владельцах страниц. По словам самих разработчиков из Facebook, обновление станет отображать сведения о странах, откуда управляются страницы. Такая опция доступна еще не для всех, но соцсеть намерена обратиться к администраторам профилей с просьбой предоставить дополнительную информацию и принадлежность к материнской организации, чтобы они могли возвратиться на платформу.В Facebook заявили, что на протяжении всего 2018 года ее сотрудники усиленно работали, пытаясь не допустить продвижение в Сети недостоверной информации и спама, рассылаемого для получения материальной выгоды.О блокировке Maffick Media стало известно 18 февраля. Компания зарегистрирована в Германии и взаимодействует с RT. Российская сторона считает, что американцы пошли на такую меру после материала CNN, где говорилось о финансировании Maffick Media правительством РФ. В RT в ответ заявили, что почти половина акций немецкой фирмы является собственностью Анниссы Науэй - сотрудницы RT в США.