АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

В Facebook раскрыли причину блокировки аккаунта связанной с RT компании

В Facebook объяснили причину, по которой соцсеть заблокировала аккаунт компании Maffick Media, связанной с Russia Today. В американской корпорации сообщили о праве юзеров знать, кто руководит определенными страницами в соцсети.
В Facebook раскрыли причину блокировки аккаунта связанной с RT компании

Ныне Facebook трудится над процессом обновления для аккаунтов, которые посещает огромное число человек. С помощью нововведений пользователи смогут получать больше данных о владельцах страниц. По словам самих разработчиков из Facebook, обновление станет отображать сведения о странах, откуда управляются страницы. Такая опция доступна еще не для всех, но соцсеть намерена обратиться к администраторам профилей с просьбой предоставить дополнительную информацию и принадлежность к материнской организации, чтобы они могли возвратиться на платформу.

В Facebook заявили, что на протяжении всего 2018 года ее сотрудники усиленно работали, пытаясь не допустить продвижение в Сети недостоверной информации и спама, рассылаемого для получения материальной выгоды.

О блокировке Maffick Media стало известно 18 февраля. Компания зарегистрирована в Германии и взаимодействует с RT. Российская сторона считает, что американцы пошли на такую меру после материала CNN, где говорилось о финансировании Maffick Media правительством РФ. В RT в ответ заявили, что почти половина акций немецкой фирмы является собственностью Анниссы Науэй - сотрудницы RT в США.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ФАС объяснили причину роста цен на
В Антарктиде найдены аномальные
Представлен топ-5 самых быстрых
В Новосибирской области клиент зарезал
Ученым удалось сделать стволовые клетки
Вера Брежнева ответила поклонникам на
Кроссовер Ford Territory будет выходить
Волочкова назвала своих хейтеров
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес
В Facebook раскрыли причину блокировки
Кристина Орбакайте похвасталась новой
На фоне скандала с подкупом Александр
Ученые обнаружили новую опасность
Недавно родившая Виктория Лопырева
Узнавший об измене Екатерины Климовой
Фанаты «Игры Престолов» придумали план
Анна Михайловская попрощалась с
Сергей Лазарев оказался главные
В Ираке женщина родила сразу семь
Отец новой возлюбленной Александра
Максим Фадеев рассказал о своей любви к
Группа SEREBRO в обновленном составе
Владимир Машков снимется во втором
Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за
Шесть ошибок в питании разрушают
Ученые выявили белок, влияющий на
Мария Кравченко рассказала поклонникам
Apple выпустит самый большой ноутбук с
Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают
Ученые разрабатывают уникальную генную
Просмотреть все новости