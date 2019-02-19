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Кристина Орбакайте похвасталась новой прической

Отечественная певица Кристина Орбакайте решила сменить прическу, продемонстрировав ее поклонникам. Соответствующий пост артистка разместила в своем профиле в Instagram.
Кристина Орбакайте похвасталась новой прической

Недавно Кристина Орбакайте вернулась в Москву после отпуска с мужем и уже приступила к работе. В своем профиле певица опубликовала фото в новом образе, сделанное у парикмахера. Знаменитость немного осветлила локоны, а также изменила челку, теперь закрывающую весь лоб, а не его часть. На фото свой образ 47-летняя артистка дополнила большими солнцезащитными очками. В подписи к публикации Орбакайте анонсировала несколько спектаклей с ее участием.

В комментариях реакция фолловеров оказалась преимущественно положительной, многим показалось, что с такой прической их кумир стала выглядеть моложе. Некоторые пользователи сравнили певицу с актрисой Умой Турман. Публикация же успела собрать свыше 27 тысяч отметок “Мне нравится”, а также сотни отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:44

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