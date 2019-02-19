АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Ученые обнаружили новую опасность жирной и сладкой пищи

Американские ученые обнаружили, что жирная и калорийная пища таит в себе еще одну смертельную опасность. Она заключается в ослаблении иммунитета: при употреблении большого количества еды с высоким содержанием жиров и сахара, существует высокий риск развития трудноизлечимого сепсиса.
Ученые обнаружили новую опасность жирной и сладкой пищи

Ранее вред жирной и сладкой пищи ограничивался тем, что человек мог за короткий промежуток времени набрать лишнюю массу. А уже избыточный вес становился причиной развития ряда заболеваний. Теперь же стало известно, что прием жирной пищи напрямую угрожает жизни.

Смертельная опасность вредной еды была выявлена в ходе исследовательской работы, выполненной сотрудниками государственного университета Портленда. Тамошние ученые провели ряд экспериментов на грызунах. Результаты показали, что чрезмерное употребление жирной и сладкой пищи приводит к ослаблению иммунитета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ФАС объяснили причину роста цен на
В Антарктиде найдены аномальные
Представлен топ-5 самых быстрых
В Новосибирской области клиент зарезал
Ученым удалось сделать стволовые клетки
Вера Брежнева ответила поклонникам на
Кроссовер Ford Territory будет выходить
Волочкова назвала своих хейтеров
Из-за болезни Олег Меньшиков перенес
В Facebook раскрыли причину блокировки
Кристина Орбакайте похвасталась новой
На фоне скандала с подкупом Александр
Ученые обнаружили новую опасность
Недавно родившая Виктория Лопырева
Узнавший об измене Екатерины Климовой
Фанаты «Игры Престолов» придумали план
Анна Михайловская попрощалась с
Сергей Лазарев оказался главные
В Ираке женщина родила сразу семь
Отец новой возлюбленной Александра
Максим Фадеев рассказал о своей любви к
Группа SEREBRO в обновленном составе
Владимир Машков снимется во втором
Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за
Шесть ошибок в питании разрушают
Ученые выявили белок, влияющий на
Мария Кравченко рассказала поклонникам
Apple выпустит самый большой ноутбук с
Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают
Ученые разрабатывают уникальную генную
Просмотреть все новости