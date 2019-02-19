Ученые обнаружили новую опасность жирной и сладкой пищи





Ранее вред жирной и сладкой пищи ограничивался тем, что человек мог за короткий промежуток времени набрать лишнюю массу. А уже избыточный вес становился причиной развития ряда заболеваний. Теперь же стало известно, что прием жирной пищи напрямую угрожает жизни.Смертельная опасность вредной еды была выявлена в ходе исследовательской работы, выполненной сотрудниками государственного университета Портленда. Тамошние ученые провели ряд экспериментов на грызунах. Результаты показали, что чрезмерное употребление жирной и сладкой пищи приводит к ослаблению иммунитета.