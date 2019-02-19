Узнавший об измене Екатерины Климовой актер Игорь Петренко начал крушить все вокруг
Актер Игорь Петренко начал крушить все вокруг, когда узнал об измене его супруги Екатерины Климовой. Звездная пара рассталась несколько лет назад после многолетнего брака.
В шоу “Ты не поверишь!” Игорь Петренко вспомнил, что тогда ждал возвращения супруги из Лас-Вегаса, где она участвовала в съемках ленты “Любовь в большом городе-3”. Актер как раз приобрел для их квартиры новую мебель и надеялся устроить для Екатерины Климовой сюрприз. Однако листая ленту новостей в Сети артист наткнулся на материалы, где его жена в перерывах между съемками целуется со своим коллегой по фильму Романом Архиповым. Кадры удалось сделать папарацци, охотившимся за скандальными фото.
После увиденного Игорь Петренко пришел в ярость, в какой-то момент у него проснулось желание “убить обоих”, притом вместе с Лас-Вегасом. Звезда экранов начал крушить все вокруг. Сейчас же бывшие супруги находятся в нормальных отношениях и даже дружат новыми семьями.
В шоу “Ты не поверишь!” Игорь Петренко вспомнил, что тогда ждал возвращения супруги из Лас-Вегаса, где она участвовала в съемках ленты “Любовь в большом городе-3”. Актер как раз приобрел для их квартиры новую мебель и надеялся устроить для Екатерины Климовой сюрприз. Однако листая ленту новостей в Сети артист наткнулся на материалы, где его жена в перерывах между съемками целуется со своим коллегой по фильму Романом Архиповым. Кадры удалось сделать папарацци, охотившимся за скандальными фото.
После увиденного Игорь Петренко пришел в ярость, в какой-то момент у него проснулось желание “убить обоих”, притом вместе с Лас-Вегасом. Звезда экранов начал крушить все вокруг. Сейчас же бывшие супруги находятся в нормальных отношениях и даже дружат новыми семьями.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:16