Узнавший об измене Екатерины Климовой актер Игорь Петренко начал крушить все вокруг





В шоу “Ты не поверишь!” Игорь Петренко вспомнил, что тогда ждал возвращения супруги из Лас-Вегаса, где она участвовала в съемках ленты “Любовь в большом городе-3”. Актер как раз приобрел для их квартиры новую мебель и надеялся устроить для Екатерины Климовой сюрприз. Однако листая ленту новостей в Сети артист наткнулся на материалы, где его жена в перерывах между съемками целуется со своим коллегой по фильму Романом Архиповым. Кадры удалось сделать папарацци, охотившимся за скандальными фото.После увиденного Игорь Петренко пришел в ярость, в какой-то момент у него проснулось желание “убить обоих”, притом вместе с Лас-Вегасом. Звезда экранов начал крушить все вокруг. Сейчас же бывшие супруги находятся в нормальных отношениях и даже дружат новыми семьями.