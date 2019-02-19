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Максим Фадеев рассказал о своей любви к СССР

Максим Фадеев признался поклонникам в любви к СССР. По мнению продюсера, “советский человек”, это навсегда, а свое мнение выразил деятель посредством поста в Instagram.
Максим Фадеев рассказал о своей любви к СССР

По словам Максима Фадеева, он рад, что многие поклонники разделяют его мнение о принадлежности к СССР. По словам продюсера, все, кто жил в период существования Союза, осознают романтику того времени, чувствуя любовь, которую нельзя искоренить. “Советский человек”, убежден артист, это почти как жизненная позиция. Также Фадеев заявил о том, что организовывает специальный конкурс, в рамках которого необходимо поделиться своим архивным фото, где показана “советская жизнь”. Выбрать победителя деятель пообещал самостоятельно.

В комментариях многие фолловеры разделили ностальгию Максима Фадеева по СССР. Подписчики начали делиться воспоминаниями и рассказывать о своем отношении к той эпохе, а пост оценили “лайками” более 22 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

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