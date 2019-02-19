Отец новой возлюбленной Александра Цекало категорически против отношений дочери с шоуменом





Публика узнала о романе Александра Цекало и Дарины Эрвин зимой 2018 года, когда они вместе пришли в одно из московских заведений.О новой подруге артиста известно, что она родом из Казахстана, в юношеском возрасте переехала с матерью и отчимом в США, там получила образование, и некоторое время работала в юридической сфере. Впоследствии эта деятельность Дарине Эрвин не пришлась по душе, и она решила попробовать свои силы в модельном бизнесе, киноиндустрии и изобразительном искусстве.С родным отцом Бахытом Сапаровым избранница Александра Цекало связь не поддерживает. Однако в свете появившейся информации о романе дочери со звездой шоу-бизнеса, папа Дарины Эрвин высказал свое мнение об их отношениях. По словам Бахыта Сапарова, он не поддерживает дочь в выборе спутника жизни, однако признает, что это ее решение. Свою точку зрения он обосновывает тем, что, во-первых, у пары солидная разница в возрасте. Во-вторых, он не приемлет факт ухода Александра Цекало от жены с детьми ради молодой женщины, и, в-третьих, он считает, что дочь привлекла шоумена только своей внешностью, хотя в таком возрасте мужчины больше обращают внимание на женский интеллект.