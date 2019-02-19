Ученые разрабатывают уникальную генную терапию для лечения мутаций в мозге плода





Медики считают, что при расстройствах нервного развития у плода лучшим моментом для применения генной терапии может быть время до рождения.Суть лечения, разрабатываемого исследователями из Университета Северной Каролины, будет заключаться во введении в мозг плода безвредного вируса, который окажет воздействие нейроны и исправит генетические дефекты. Тесты показывают, что терапия является наиболее эффективной во втором триместре беременности, когда мозг эмбриона находится на ранних стадиях развития.С помощью новой методики специалисты намерены воздействовать на редкое заболевание головного мозга, известное как синдром Ангельмана, которое поражает одного из 15 000 новорожденных. У детей с этим заболеванием небольшой мозг, у них часто возникают судороги и проблемы с ходьбой и сном. Они могут прожить всю свою жизнь, не произнеся ни слова.