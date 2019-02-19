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Ученые разрабатывают уникальную генную терапию для лечения мутаций в мозге плода

Американские ученые разрабатывают уникальную форму генной терапии, которая может воздействовать на мутации в мозге плода в утробе матери. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании The Guardian.


Ученые разрабатывают уникальную генную терапию для лечения мутаций в мозге плода

Медики считают, что при расстройствах нервного развития у плода лучшим моментом для применения генной терапии может быть время до рождения.

Суть лечения, разрабатываемого исследователями из Университета Северной Каролины, будет заключаться во введении в мозг плода безвредного вируса, который окажет воздействие нейроны и исправит генетические дефекты. Тесты показывают, что терапия является наиболее эффективной во втором триместре беременности, когда мозг эмбриона находится на ранних стадиях развития.

С помощью новой методики специалисты намерены воздействовать на редкое заболевание головного мозга, известное как синдром Ангельмана, которое поражает одного из 15 000 новорожденных. У детей с этим заболеванием небольшой мозг, у них часто возникают судороги и проблемы с ходьбой и сном. Они могут прожить всю свою жизнь, не произнеся ни слова.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50

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