Ученые разрабатывают уникальную генную терапию для лечения мутаций в мозге плода
Американские ученые разрабатывают уникальную форму генной терапии, которая может воздействовать на мутации в мозге плода в утробе матери. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании The Guardian.
Медики считают, что при расстройствах нервного развития у плода лучшим моментом для применения генной терапии может быть время до рождения.
Суть лечения, разрабатываемого исследователями из Университета Северной Каролины, будет заключаться во введении в мозг плода безвредного вируса, который окажет воздействие нейроны и исправит генетические дефекты. Тесты показывают, что терапия является наиболее эффективной во втором триместре беременности, когда мозг эмбриона находится на ранних стадиях развития.
С помощью новой методики специалисты намерены воздействовать на редкое заболевание головного мозга, известное как синдром Ангельмана, которое поражает одного из 15 000 новорожденных. У детей с этим заболеванием небольшой мозг, у них часто возникают судороги и проблемы с ходьбой и сном. Они могут прожить всю свою жизнь, не произнеся ни слова.
Медики считают, что при расстройствах нервного развития у плода лучшим моментом для применения генной терапии может быть время до рождения.
Суть лечения, разрабатываемого исследователями из Университета Северной Каролины, будет заключаться во введении в мозг плода безвредного вируса, который окажет воздействие нейроны и исправит генетические дефекты. Тесты показывают, что терапия является наиболее эффективной во втором триместре беременности, когда мозг эмбриона находится на ранних стадиях развития.
С помощью новой методики специалисты намерены воздействовать на редкое заболевание головного мозга, известное как синдром Ангельмана, которое поражает одного из 15 000 новорожденных. У детей с этим заболеванием небольшой мозг, у них часто возникают судороги и проблемы с ходьбой и сном. Они могут прожить всю свою жизнь, не произнеся ни слова.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50