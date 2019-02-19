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Ученые расшифровали геном большой белой акулы

Американские ученые сообщили, что им удалось расшифровать геном самой крупной хищной рыбы на Земле – большой белой акулы. Исследователи полагают, что их открытие поможет в борьбе с раком и возрастными заболеваниями человека. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании CBC.

Ученые расшифровали геном большой белой акулы

Характерной особенностью большой белой акулы (Carcharodon carcharias) является очень большой геном, в полтора раза превышающий геном человека.

Ученые из Юго-восточного университета во Флориде и Корнельского университета проанализировали генетический материал большой белой акулы и обнаружили многочисленные признаки, которые помогают объяснить ее замечательный эволюционный успех, включая молекулярные адаптации для улучшения заживления ран, а также стабильность генов, например, восстановление ДНК и устойчивость к повреждению.

Эксперты отмечают, что акулы являются существами, демонстрирующими поразительно успешную эволюцию: первые акулоподобные создания появились на нашей планете более 400 миллионов лет назад.

Авторы научной работы полагают, что результаты их исследования со временем принесут пользу медицинскому исследованию рака и процессов старения человека.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:45

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