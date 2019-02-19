Ученые расшифровали геном большой белой акулы
Американские ученые сообщили, что им удалось расшифровать геном самой крупной хищной рыбы на Земле – большой белой акулы. Исследователи полагают, что их открытие поможет в борьбе с раком и возрастными заболеваниями человека. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании CBC.
Характерной особенностью большой белой акулы (Carcharodon carcharias) является очень большой геном, в полтора раза превышающий геном человека.
Ученые из Юго-восточного университета во Флориде и Корнельского университета проанализировали генетический материал большой белой акулы и обнаружили многочисленные признаки, которые помогают объяснить ее замечательный эволюционный успех, включая молекулярные адаптации для улучшения заживления ран, а также стабильность генов, например, восстановление ДНК и устойчивость к повреждению.
Эксперты отмечают, что акулы являются существами, демонстрирующими поразительно успешную эволюцию: первые акулоподобные создания появились на нашей планете более 400 миллионов лет назад.
Авторы научной работы полагают, что результаты их исследования со временем принесут пользу медицинскому исследованию рака и процессов старения человека.
Характерной особенностью большой белой акулы (Carcharodon carcharias) является очень большой геном, в полтора раза превышающий геном человека.
Ученые из Юго-восточного университета во Флориде и Корнельского университета проанализировали генетический материал большой белой акулы и обнаружили многочисленные признаки, которые помогают объяснить ее замечательный эволюционный успех, включая молекулярные адаптации для улучшения заживления ран, а также стабильность генов, например, восстановление ДНК и устойчивость к повреждению.
Эксперты отмечают, что акулы являются существами, демонстрирующими поразительно успешную эволюцию: первые акулоподобные создания появились на нашей планете более 400 миллионов лет назад.
Авторы научной работы полагают, что результаты их исследования со временем принесут пользу медицинскому исследованию рака и процессов старения человека.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:45