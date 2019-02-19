Ученые расшифровали геном большой белой акулы





Характерной особенностью большой белой акулы (Carcharodon carcharias) является очень большой геном, в полтора раза превышающий геном человека.Ученые из Юго-восточного университета во Флориде и Корнельского университета проанализировали генетический материал большой белой акулы и обнаружили многочисленные признаки, которые помогают объяснить ее замечательный эволюционный успех, включая молекулярные адаптации для улучшения заживления ран, а также стабильность генов, например, восстановление ДНК и устойчивость к повреждению.Эксперты отмечают, что акулы являются существами, демонстрирующими поразительно успешную эволюцию: первые акулоподобные создания появились на нашей планете более 400 миллионов лет назад.Авторы научной работы полагают, что результаты их исследования со временем принесут пользу медицинскому исследованию рака и процессов старения человека.