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Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за желания стать похожим на рэпера

Али Агаларов, 10-летний сын популярного певца Эмина Агаларова, показал своим поклонникам в социальной сети Instagram свою новую прическу. Мальчик сделал себе дреды, желая стать похожим на рэп-исполнителя.
Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за желания стать похожим на рэпера

Али Агаларов решил последовать примеру знаменитого отца и стать певцом. Он уже участвовал в международном фестивале детской песни «Зима», а также присутствовал на масштабном концерте «Жара», который ежегодно проводится в Баку. Именно на этом мероприятии ребенок впервые познакомился с музыкальным направлением хип-хоп в исполнении Потапа. Украинский артист даже преподнес Али подарок в виде цепочки. Однако кумиром сына Эмина Агаларова стал рэпер Элджей. Мальчик увлекся его творчеством, и без труда перечисляет его хиты.

Несмотря на юный возраст, Али является активным пользователем социальной сети Instagram. На своей странице он делится с подписчиками фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены яркие моменты из его жизни. Недавно мальчик предстал перед фолловерами в новом имидже. Он опубликовал снимок, на котором на его голове «красуются» дреды. Образ Али дополняют солнцезащитные очки, массивная цепь с кулоном, и бутсы на протекторной подошве, из-за чего он выглядит, как самый настоящий рэпер.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:23

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