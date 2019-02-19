Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за желания стать похожим на рэпера

Али Агаларов решил последовать примеру знаменитого отца и стать певцом. Он уже участвовал в международном фестивале детской песни «Зима», а также присутствовал на масштабном концерте «Жара», который ежегодно проводится в Баку. Именно на этом мероприятии ребенок впервые познакомился с музыкальным направлением хип-хоп в исполнении Потапа. Украинский артист даже преподнес Али подарок в виде цепочки. Однако кумиром сына Эмина Агаларова стал рэпер Элджей. Мальчик увлекся его творчеством, и без труда перечисляет его хиты.Несмотря на юный возраст, Али является активным пользователем социальной сети Instagram. На своей странице он делится с подписчиками фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлены яркие моменты из его жизни. Недавно мальчик предстал перед фолловерами в новом имидже. Он опубликовал снимок, на котором на его голове «красуются» дреды. Образ Али дополняют солнцезащитные очки, массивная цепь с кулоном, и бутсы на протекторной подошве, из-за чего он выглядит, как самый настоящий рэпер.