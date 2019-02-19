Группа SEREBRO в обновленном составе впервые выступила на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
После ухода Ольги Серябкиной из проекта SEREBRO продюсеры известной девичьей группы решили полностью обновить ее состав. По итогам кастинга, проведенного в интернете, был сформирован новый коллектив, в который вошли Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова и Ирина Титова. На День всех влюбленных они уже предстали перед аудиторией с песней «Между нами любовь» на концерте «Муз-ТВ» в Кремле.
Согласно условиям кастинга, претендентки на участие в группе SEREBRO вначале должны были опубликовать короткую видеозапись, на которой запечатлено их исполнение композиции по собственному выбору. На этом этапе понравившихся девушек выбирали зрители. Затем было проведено шоу на YouTube, и из всех конкурсанток отобрали трех самых талантливых вокалисток.
Об исполнительницах известно, что Марианна Кочурова обучается актерскому мастерству в ГИТИСе, Елизавета Корнилова является дочерью известного композитора Игоря Корнилова, и некоторое время назад участвовала в детском «Евровидении». Ирина Титова раньше работала мастером маникюра, и ее знакомство со сценой только начинается.
Со своей первой песней «Между нами любовь» они уже познакомили публику на концерте, организованном телеканалом «Муз-ТВ» в Кремле.
Согласно условиям кастинга, претендентки на участие в группе SEREBRO вначале должны были опубликовать короткую видеозапись, на которой запечатлено их исполнение композиции по собственному выбору. На этом этапе понравившихся девушек выбирали зрители. Затем было проведено шоу на YouTube, и из всех конкурсанток отобрали трех самых талантливых вокалисток.
Об исполнительницах известно, что Марианна Кочурова обучается актерскому мастерству в ГИТИСе, Елизавета Корнилова является дочерью известного композитора Игоря Корнилова, и некоторое время назад участвовала в детском «Евровидении». Ирина Титова раньше работала мастером маникюра, и ее знакомство со сценой только начинается.
Со своей первой песней «Между нами любовь» они уже познакомили публику на концерте, организованном телеканалом «Муз-ТВ» в Кремле.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39