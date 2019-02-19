АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Группа SEREBRO в обновленном составе впервые выступила на концерте «Муз-ТВ» в Кремле

После ухода Ольги Серябкиной из проекта SEREBRO продюсеры известной девичьей группы решили полностью обновить ее состав. По итогам кастинга, проведенного в интернете, был сформирован новый коллектив, в который вошли Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова и Ирина Титова. На День всех влюбленных они уже предстали перед аудиторией с песней «Между нами любовь» на концерте «Муз-ТВ» в Кремле.

Группа SEREBRO в обновленном составе впервые выступила на концерте «Муз-ТВ» в Кремле

Согласно условиям кастинга, претендентки на участие в группе SEREBRO вначале должны были опубликовать короткую видеозапись, на которой запечатлено их исполнение композиции по собственному выбору. На этом этапе понравившихся девушек выбирали зрители. Затем было проведено шоу на YouTube, и из всех конкурсанток отобрали трех самых талантливых вокалисток.

Об исполнительницах известно, что Марианна Кочурова обучается актерскому мастерству в ГИТИСе, Елизавета Корнилова является дочерью известного композитора Игоря Корнилова, и некоторое время назад участвовала в детском «Евровидении». Ирина Титова раньше работала мастером маникюра, и ее знакомство со сценой только начинается.

Со своей первой песней «Между нами любовь» они уже познакомили публику на концерте, организованном телеканалом «Муз-ТВ» в Кремле.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ираке женщина родила сразу семь
Отец новой возлюбленной Александра
Максим Фадеев рассказал о своей любви к
Группа SEREBRO в обновленном составе
Владимир Машков снимется во втором
Сын Эмина Агаларова сделал дреды из-за
Шесть ошибок в питании разрушают
Ученые выявили белок, влияющий на
Мария Кравченко рассказала поклонникам
Apple выпустит самый большой ноутбук с
Ученые: Деревья моложе 140 лет очищают
Ученые разрабатывают уникальную генную
Ученые расшифровали геном большой белой
SsangYong готовит к дебюту кроссовер
Ученые: Эректильная дисфункция может
Из-за детей-художников Ляйсан Утяшевой
«Кортеж» Владимира Путина был показан
Виталий Милонов назвал “нравственным
На Гибралтаре исследователи обнаружили
Из-за спорного сценария отложена
Пациенты с ХОБЛ из-за новых симптомов
Renault представил обновленный Duster
Любовь Аксенова раскрыла секрет
Замужняя Приянка Чопра не расстается с
Эксперты: Картина “Спаситель мира”
Александр Васильев выставит на ВДНХ
Представитель Саши Скула опроверг
Лидия Федосеева-Шукшина простила
Родственники Вороненкова подозревают
Медики рассказали об отличиях симптомов
Просмотреть все новости