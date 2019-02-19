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Мария Кравченко рассказала поклонникам в Instagram о проблемах с голосовыми связками

Звезда юмористического проекта Comedy Woman Мария Кравченко рассказала своим почитателям в Instagram о том, что в прошедший уик-энд у нее возникли проблемы с голосовыми связками, из-за чего она чуть навсегда не лишилась способности говорить. В связи с этим артистка посоветовала фолловерам вовремя обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.
Мария Кравченко рассказала поклонникам в Instagram о проблемах с голосовыми связками

Мария Кравченко опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлена в уютной домашней обстановке. Знаменитость одета в белоснежный махровый халат. Однако содержание поста, которым она сопроводила снимок, было вовсе не «милым и прекрасным». По словам артистки, на выходных она едва не лишилась голоса безвозвратно.

Мария Кравченко проявила заботу к своим поклонникам, посоветовав им в очередной раз, своевременно обращаться к докторам, поскольку со здоровьем шутить нельзя.

Фанаты написали в адрес любимицы теплые слова, пожелав ей поскорее поправиться, а также беречь себя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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