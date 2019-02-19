Мария Кравченко рассказала поклонникам в Instagram о проблемах с голосовыми связками

Мария Кравченко опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлена в уютной домашней обстановке. Знаменитость одета в белоснежный махровый халат. Однако содержание поста, которым она сопроводила снимок, было вовсе не «милым и прекрасным». По словам артистки, на выходных она едва не лишилась голоса безвозвратно.Мария Кравченко проявила заботу к своим поклонникам, посоветовав им в очередной раз, своевременно обращаться к докторам, поскольку со здоровьем шутить нельзя.Фанаты написали в адрес любимицы теплые слова, пожелав ей поскорее поправиться, а также беречь себя.