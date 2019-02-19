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Apple выпустит самый большой ноутбук с 2012 года

По информации инсайдера Мин-Чи Куо, корпорация Apple разрабатывает самый большой ноутбук за последние 7 лет. Вероятнее всего, речь идёт о том, что «яблочная» компания создаст «полностью новый» девайс MacBook Pro с диагональю более 16 дюймов.
Apple выпустит самый большой ноутбук с 2012 года

Эксперт предположил, что новый ноутбук с большим монитором получит 32 ГБ ОЗУ – такая конфигурация сейчас есть только у устройства MacBook Pro с 15-дюймовой диагональю. Среди преимуществ нового девайса специалист называет то, что его можно будет легко апгрейдить.

Разработчики компании уже долго разрабатывают монитор 31.6-дюймовой модели с разрешением в 6К и подсветкой на основе технологии Mini LED, предположил инсайдер. Напомним, что Мин-Чи Куо представляет KGI Securities, и, как правило, даёт верные прогнозы касаемо новых устройств Apple.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

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