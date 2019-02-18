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Эксперты: Картина “Спаситель мира” написана не Леонардо да Винчи

Картина “Спаситель мира”, чье авторство приписывают Леонардо да Винчи, могла быть написана не им. Работа является одной из наиболее дорогостоящих в мире, а ее создание происходило в конце XV столетия.
Эксперты: Картина “Спаситель мира” написана не Леонардо да Винчи

По данным СМИ, в парижском Лувре приняли решение не выставлять картину, как часть экспозиции Леонардо да Винчи в октябре. Известный искусствовед Франции Жак Франк даже обратился к Эммануэлю Макрону, призывая президента не становиться участником открытия выставки, поскольку это могло обернуться скандалом. Дело в том, что автором “Спасителя мира” в действительности мог являться помощник да Винчи, а не непосредственно итальянский художник.

Отреставрированная версия работы дебютировала в 2011 году в одной из галерей Лондона, а по истечении семи лет ее продали в рамках аукциона Christie’s, выручив рекордную сумму в 450 млн долларов, благодаря чему среди произведений искусства “Спаситель мира” стал наиболее дорогостоящей картиной. Прошлой осенью выставить ее должны были в Лувре, но этого не случилось, а причины называть не стали.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:10

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