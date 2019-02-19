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Ученые: Эректильная дисфункция может быть симптомом болезни Паркинсона

Британские ученые заявили, что о болезни Паркинсона могут сигнализировать ряд симптомов. Эректильная дисфункция может быть одним из них.

Ученые: Эректильная дисфункция может быть симптомом болезни Паркинсона

Симптоматика данного заболевания может быть вялотекущей и первое время абсолютно никак не проявляться. Эксперты озвучили некоторые изменения в организме, которые в правильной трактовке могут рассказать о наличии болезни. Одним из таких является сексуальная дисфункция у мужчин, среди которых выделяют импотенцию. Связано это с потерей «гормона счастья» дофамина из-за болезни Паркинсона.

Ученые отмечают, что эректильная дисфункция может быть вызвана и рядом иных причин. Нарушение сна, депрессивное состояние, негативные эмоции – все это также влияет на сексуальное желание.

Врачи считают, что беспечность некоторых мужчин приводит к серьезным последствиям. Они не посещают врача, потому что считают, что проблема связана с любыми причинами, но только не с заболеванием. Среди наиболее проявляемых симптомов болезни Паркинсона выделяют тремор конечностей, скованность мышц, медлительность, и резкое ухудшение обоняния.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:00

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