Ученые: Эректильная дисфункция может быть симптомом болезни Паркинсона





Симптоматика данного заболевания может быть вялотекущей и первое время абсолютно никак не проявляться. Эксперты озвучили некоторые изменения в организме, которые в правильной трактовке могут рассказать о наличии болезни. Одним из таких является сексуальная дисфункция у мужчин, среди которых выделяют импотенцию. Связано это с потерей «гормона счастья» дофамина из-за болезни Паркинсона.Ученые отмечают, что эректильная дисфункция может быть вызвана и рядом иных причин. Нарушение сна, депрессивное состояние, негативные эмоции – все это также влияет на сексуальное желание.Врачи считают, что беспечность некоторых мужчин приводит к серьезным последствиям. Они не посещают врача, потому что считают, что проблема связана с любыми причинами, но только не с заболеванием. Среди наиболее проявляемых симптомов болезни Паркинсона выделяют тремор конечностей, скованность мышц, медлительность, и резкое ухудшение обоняния.