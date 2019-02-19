Из-за детей-художников Ляйсан Утяшевой пришлось заняться малярными работами

В своем профиле Ляйсан Утяшева разместила фото, где она работает валиком, нанося белую краску на стену. Как оказалось, на время стать маляром супруге Павла Воли пришлось не по собственному желанию, а из-за художественных навыков детей, которые любят рисовать дома на стенах. Как отметила спортсменка, именно таким образом ей посчастливилось провести свои выходные. В подписи к посту Утяшева также оставила хэштег “мать в деле”.Поклонники в комментариях отметили, что для детей рисование на стенах является привычной практикой, поэтому остается только смириться. Некоторые признались, что их отпрыски тоже часто превращают стены в холст, поэтому проводить покраску приходится достаточно часто. Юзеры восхитились тем, что Утяшева самостоятельно справляется с последствиями детского творчества, а пост собрал более 64 тысяч “лайков”.