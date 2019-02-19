На Гибралтаре исследователи обнаружили след одного из последних неандертальцев





Как удалось выяснить, след от ноги был оставлен около 29 тысяч лет назад. Таким образом, он стал самым древним из всех подобных археологических находок, которые исследовались наукой. Известно предположение, что именно Гибралтар стал последним местом проживания неандертальцев, последние представители которых вымерли еще около 25 тысяч лет назад.Неандертальцы являются одними из древнейших представителей человечества, которые проживали на территории Европы более полумиллиона лет назад. В 2018 году появились сведения о еще одной археологической находке. На Алтае были найдены останки неандертальца, а также еще одного подвида людей – денисовца.