Представитель Саши Скула опроверг информацию о внезапной кончине рэпера
Пользователи Сети стали высказывать слова соболезнования после прочтения новости о внезапной кончине рэпера “В Контакте”. Однако представитель Саши Скула официально опроверг информацию, назвав ее “уткой”.
В опубликованном посте сообщалось, что сегодня внезапно остановилось сердце музыканта, а также упоминалось, что трагедия случилась днем. К ней был прикреплен трек с композицией артиста, после чего сообщение быстро было опубликовано многими СМИ.
Вот только родственники Саши Скула не прокомментировали ситуацию, да и друзья рэпера хранили молчание. Журналисты связались с ближайшим окружением знаменитости, после чего смогли узнать правду. Сообщение в Сети до сих пор никто не убрал, а фанаты продолжают писать комментарии по такому поводу.
В опубликованном посте сообщалось, что сегодня внезапно остановилось сердце музыканта, а также упоминалось, что трагедия случилась днем. К ней был прикреплен трек с композицией артиста, после чего сообщение быстро было опубликовано многими СМИ.
Вот только родственники Саши Скула не прокомментировали ситуацию, да и друзья рэпера хранили молчание. Журналисты связались с ближайшим окружением знаменитости, после чего смогли узнать правду. Сообщение в Сети до сих пор никто не убрал, а фанаты продолжают писать комментарии по такому поводу.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:55