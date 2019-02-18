Представитель Саши Скула опроверг информацию о внезапной кончине рэпера





В опубликованном посте сообщалось, что сегодня внезапно остановилось сердце музыканта, а также упоминалось, что трагедия случилась днем. К ней был прикреплен трек с композицией артиста, после чего сообщение быстро было опубликовано многими СМИ.Вот только родственники Саши Скула не прокомментировали ситуацию, да и друзья рэпера хранили молчание. Журналисты связались с ближайшим окружением знаменитости, после чего смогли узнать правду. Сообщение в Сети до сих пор никто не убрал, а фанаты продолжают писать комментарии по такому поводу.