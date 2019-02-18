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Представитель Саши Скула опроверг информацию о внезапной кончине рэпера

Пользователи Сети стали высказывать слова соболезнования после прочтения новости о внезапной кончине рэпера “В Контакте”. Однако представитель Саши Скула официально опроверг информацию, назвав ее “уткой”.
Представитель Саши Скула опроверг информацию о внезапной кончине рэпера

В опубликованном посте сообщалось, что сегодня внезапно остановилось сердце музыканта, а также упоминалось, что трагедия случилась днем. К ней был прикреплен трек с композицией артиста, после чего сообщение быстро было опубликовано многими СМИ.

Вот только родственники Саши Скула не прокомментировали ситуацию, да и друзья рэпера хранили молчание. Журналисты связались с ближайшим окружением знаменитости, после чего смогли узнать правду. Сообщение в Сети до сих пор никто не убрал, а фанаты продолжают писать комментарии по такому поводу.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:55

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